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Elazığ'da Ruhsatsız Silah ve Kesici Alet Bulunduran 19 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Elazığ'da gerçekleştirilen uygulamalarda ruhsatsız silah ve kesici alet bulunduran 19 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üst ve araçlarında yapılan aramada, 15 tabanca, 3 pompalı tüfek, 318 fişek ve 11 kartuş ile kesici alet ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Elazığ'da ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ile kesici alet bulunduran 19 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik kent genelinde 13-19 Mayıs'ta gerçekleştirilen uygulamalarda ruhsatsız silah ve kesici alet bulunduran 19 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üst ve araçlarında yapılan aramada, ruhsatsız 15 tabanca ve 3 pompalı tüfek, 318 fişek, 11 kartuş ile kesici alet geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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