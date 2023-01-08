Elazığ'da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı
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ELAZIĞ'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
ELAZIĞ'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Zübeyde Hanım Caddesi Çaydaçıra kavşağında meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 34 FEM 559 ve 23 HV 112 plakalı iki otomobil, kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tekin Yalçınkaya - Güncel