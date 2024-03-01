Elazığ'da Kaçak İçki Üretimi Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı
Elazığ'da düzenlenen operasyonda kaçak içki ürettiği iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.Ö'nün kaçak alkol ürettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda, 10 ton kaçak alkol ve alkol yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi, A.Ö. gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Elazığ'da düzenlenen operasyonda kaçak içki ürettiği iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.Ö'nün kaçak alkol ürettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda, 10 ton kaçak alkol ve alkol yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi, A.Ö. gözaltına alındı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.