Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Güneykent Mahallesi'nde farklı tarihlerde meydana gelen 7 hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı.

Ekipler yaptıkları incelemede 2 şüphelinin adreslerini tespit etti.

Zanlılar düzenlenen operasyonla gözaltına alındı, çalınan malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.