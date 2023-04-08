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Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Güneykent Mahallesi'nde farklı tarihlerde meydana gelen 7 hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı.

Ekipler yaptıkları incelemede 2 şüphelinin adreslerini tespit etti.

Zanlılar düzenlenen operasyonla gözaltına alındı, çalınan malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Elazığ Güncel Haberler

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