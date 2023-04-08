Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Güneykent Mahallesi'nde farklı tarihlerde meydana gelen 7 hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı.
Ekipler yaptıkları incelemede 2 şüphelinin adreslerini tespit etti.
Zanlılar düzenlenen operasyonla gözaltına alındı, çalınan malzemeler sahiplerine teslim edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Kaynak: AA / Güncel