Elazığ'da fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, "cemre-2" adı verilen operasyon kapsamında, 2 güzellik salonunda çalışanları masaj adı altında fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçunu işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca, 128 kişiye idari para cezası uygulandı, iş yerleri ile ilgili işlem başlatıldı.