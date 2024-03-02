Elazığ'da fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Elazığ'da gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güzellik salonlarında çalışan şüphelilerin fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçunu işlediğini tespit etti. Operasyonda ayrıca 128 kişiye idari para cezası uygulandı.
Elazığ'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, "cemre-2" adı verilen operasyon kapsamında, 2 güzellik salonunda çalışanları masaj adı altında fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçunu işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ayrıca, 128 kişiye idari para cezası uygulandı, iş yerleri ile ilgili işlem başlatıldı.