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Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonlarında 24'ü hükümlü 25 kişi yakalandı

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Elazığ'da yapılan asayiş operasyonlarında 24 hükümlü ve 1 hırsızlık şüphelisi yakalandı. Hükümlüler cezaevine teslim edilirken, şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonlarında 24'ü hükümlü 25 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 13-20 Mayıs'ta çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda çeşitli suçlardan haklarında 10 yıla kadar değişen hapis cezası bulunan 24 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, polis ekipleri, Nailbey Mahallesi Yeşildere Sokak'taki bazı iş yerleri ile bir dernekte meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisini yürütülen çalışmanın neticesinde yakaladı.

Şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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