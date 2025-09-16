Elazığ'da Domates İhracatı Artıyor

Elazığ'da 25 bin dekar alanda yetiştirilen domateslerin bir bölümü kurutularak dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor.

Kentte bu yıl sofralık ve sanayi tipi olarak üretilen domateste 100 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor. Üretimi yapılan sanayi tipi domatesten ise yaklaşık 40 bin ton rekolte beklenirken bunun yarısı yaş olarak salça fabrikalarına gönderiliyor, diğer yarısı da kurutmalık olarak işleniyor.

Çoğunluğu kadınlardan oluşan mevsimlik tarım işçilerinin yoğun emeğiyle hasadı yapılan ve kurutulacağı alana getirilen domatesler ikiye bölünüp tuzlanarak beze serilip güneşte kurutuluyor.

Tadı ve aromasıyla talep gören Elazığ'ın kurutmalık domatesleri, batı illerindeki firmalar aracılığıyla İtalya başta olmak üzere, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi Avrupa ile farklı ülkelere ihraç edilerek dünya sofralarına lezzet katıyor.

"Domates ihracatının bu yıl 1300 ton civarında olmasını bekliyoruz"

İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, AA muhabirine, Elazığ'ın meyve yetiştiriciliği bakımından ilkbaharda yaşanan zirai dondan büyük oranda etkilendiğini belirterek, kentte sebze yetiştiriciliği, hububat ve baklagiller bakımından ise bereketli bir yıl yaşandığını söyledi.

Kentte sebze yetiştiriciliğinde domatesin ilk sırada yer aldığını ifade eden Taşkesen, yurt dışından gelen kurutmalık domates talebi ve buna paralel üreticiye sağlanan desteklerle kurutmalık domates üretiminin her geçen yıl artış gösterdiğini vurguladı.

Taşkesen, geçen yıl yaklaşık 1000 ton olan kurutmalık domates ihracatının bu yıl 1300 ton civarında olmasının beklendiğini belirterek, 20 bin ton domatesin 1300 ton kurutulmuş domatese tekabül ettiğini kaydetti.

Elazığ'da organik olarak üretilip kurutulan domateslerin başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok ülkesine gönderildiğini anlatarak, "İlimizde sebze üretimi bu şekilde büyümeye devam ettiği müddetçe buna yönelik işletmeler daha da gelişip çoğalacak. Özellikle kurutmalık domates alanında çiftçilerimiz daha fazla gelir elde edecek, büyük ve ileri işleme sistemleri kurularak üretim alanları hızla artacak." dedi.

Elazığ'ın toprak yapısı, rakımı ve iklim şartlarının domates yetiştiriciliğine çok elverişli olduğunu dile getiren Taşkesen, buna bağlı olarak üretilen ürünün de kalitesiyle hem yurt içinde hem de yurt dışında talep gördüğünü belirtti.

"Desteklerle daha fazla üretim yapmayı hedefliyoruz"

Şahaplı köyündeki domates üreticilerinden Halil Yalçın, 30 yıldır çiftçilik yaptığını, artan talep üzerine 7 yıldır domates üretimine ağırlık verdiğini söyledi.

Yetiştirdiği sanayi tipi domatesleri kurutmalık olarak değerlendirdiğini, firmalar aracılığıyla Avrupa ülkelerine gönderdiğini aktaran Yalçın, "Bu sene 400 ila 500 dönüm alanda domates ürettik. Yaklaşık 200 ton kuru domates elde ettim. Burada 120 işçiye istihdam sağlıyorum. Domateslerimizde ilaç ve katkı maddesi bulunmuyor." diye konuştu.

Oğlu İbrahim Yalçın da babası ile domates yetiştiriciliği yaptığını anlatarak, "Desteklerle daha fazla üretim yapmayı hedefliyoruz. Salça fabrikası kurma düşüncemiz de var. Üretimimizi artırıp ülkemize daha fazla katkıda bulunmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.