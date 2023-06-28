Elazığ'da depremzedelerin buruk bayram sevinci

ELAZIĞ - Elazığ Valiliği tarafından 24 Ocak 2020 depremi, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen vatandaşlar ve Ukrayna'nın Herson kentinden gelen Ahıskalı Türkler için bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Elazığ'da bayramlaşma törenleri devam ediyor. Bu çerçeve Elazığ Valiliği tarafından bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. İlk olarak 24 Ocak Elazığ Sivrice depreminden etkilenen ve Kırklar Mahallesinde bulunan konteyner kente gelen Vali Ömer Toraman, burada vatandaşlarla bayramlaştıktan sonra 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden etkilenerek Elazığ'da bulunan yurtlara yerleştirilen vatandaşlarla bir araya geldi. Depremzedelerle bir süre muhabbet eden Vali Toraman, daha sonra Rusya Ukrayna savaşından etkilenen ve Elazığ'a getirilen Ahıska Türklerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Vali Ömer Toraman'a Elazığ AFAD Müdürü Osman Pıhtılı ve İl Göç İdaresi Müdürü Rifat Çetinkaya eşlik etti.

Kurban Bayramı münasebetiyle depremlerden etkilenen vatandaşlarımızı misafir ettikleri alanda ziyaret ettiklerini belirten Elazığ Valisi Ömer Toraman, "İlk önce Kırklar Mahallesinde bulunan konteyner kente giderek Elazığlı vatandaşlarımızın bayramlarını kutladık. Şimdi de 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenerek diğer illerden Elazığ'a misafir olarak gelen depremzede vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Ahmet Kabaklı Yurdunda misafirimiz olan Malatya'dan Adıyaman'dan ve Kahramanmaraş'tan misafir olan depremzede vatandaşlarımızla bayramlaştık. Devletimiz 6 Şubat'ta deprem olduğundan itibaren bütün imkanlarını seferber etti. Bu çerçevede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü tedbirini aldı. Çok şükür bugüne kadar yaşanan süreci oldukça iyi seviyeye getirdik. Bu çalışmalar dünyaya örnek olan çalışmalar. Dolayısıyla 6 Şubat'ta ki depremde devletimiz seferber olarak bu yükü üstlendi. Şuanda da Elazığ'da yurtlarda misafir ettiğimiz depremzedelerimizi her türlü ihtiyaçlarını karşılayamaya devam ediyoruz bundan sonra da devam edeceğiz. Bir taraftan deprem bölgelerinde hem konteyner kentlerimiz kuruldu bir taraftan da kalıcı konutlar için süratle ihaleler yapılarak inşaatlara başlandı. Elazığ'da da Malatya'da da ve depremden etkilenen bütün iller de konutların yapımı hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda tamamlanan konutların ardından hak sahibi vatandaşlarımızın konutları teslim edilecek. Depremin olduğu andan itibaren gece gündüz demeden çalışmalarımız devam ediyor. Bundan sonra da aynı gayret içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.