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Elazığ'da çay ocağına silahlı saldırı: 6 kişi yaralandı

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Elazığ'ın Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir çay ocağına seyir halindeki bir araçtan pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırı sonucunda çay ocağında bulunan 6 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Elazığ'da bir çay ocağına düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bulunan çay ocağına, seyir halindeki bir araçtan pompalı tüfekle ateş açıldı.

Saldırıda çay ocağında oturan 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel

Fatih Sultan Mehmet Elazığ Güncel Haberler

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