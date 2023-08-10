Elazığ'da çay ocağına silahlı saldırı: 6 kişi yaralandı

Elazığ'ın Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir çay ocağına seyir halindeki bir araçtan pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırı sonucunda çay ocağında bulunan 6 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.