Ağın'da 120 üreticiye yüzde 70 hibeli makine ve ekipman desteği sağlandı

Elazığ'ın Ağın ilçesinde 120 üreticiye yüzde 70 hibeli makine ve ekipman dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının Bitkisel Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Programı kapsamında desteklenen, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "DAP Elazığ Tarımsal Üretim Geliştirme Projesi" ile temin edilen 60 motorlu tırpan, 30 badem soyma,10 domates sıkma,10 ceviz soyma ve 10 üzüm sıkma makineleri düzenlenen törenle 120 üreticiye teslim edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene katılan Vali Numan Hatipoğlu, ekipman ve makineleri inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Hatipoğlu, ekipman ve makinelerin üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Programa, Kaymakam Tuğçe Yılmaz, Belediye Başkanı Şeref Çakar, DAP Kalkınma Bölge İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Abdulaziz Gündüz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üreticiler katıldı.

Açıklamada, "Projeyle tarımda mekanizasyonun artırılması, üretim maliyetlerinin azaltılması ve ekonomik verimliliğin desteklenmesi hedeflenmektedir. Modern tarım ekipmanlarının üreticilerimiz tarafından kullanımının yaygınlaştırılmasıyla birlikte, bitkisel üretim altyapısının güçlendirilmesine ve bölgesel tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.