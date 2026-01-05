Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısında Enflasyon, Lojistik ve Tarım Başlıkları Öne Çıktı

(ANKARA) - Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun (EKK) 2026 yılının ilk toplantısında, enflasyonla mücadelede para ve maliye politikalarının eşgüdüm içinde sürdürülmesi, arz yönlü tedbirler ve yapısal reformlarla fiyat istikrarının kalıcı hale getirilmesi hedefi öne çıktı. Toplantıda, lojistik altyapının geliştirilmesi ve demiryolu–liman bağlantılarına yönelik çalışmalarda mevcut durumun değerlendirildiği ve atılması gereken ilave adımların istişare edildiği, jeotermal enerji kaynakları, kullanım alanları ve jeotermal enerji potansiyelinin ele alındığı, tarım sektöründeki son dönem gelişmeler ile tarımsal desteklerin etkilerinin değerlendirildiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), 2026 yılının ilk toplantısını yaptı.

Toplantıya ilişkin yaptığı yazılı açıklama yapan Cevdet Yılmaz, kararlılıkla uygulanan ekonomi programı sayesinde elde edilen kazanımların 2025 yılında daha da ileriye taşındığı belirtti.

Açıklamada, rezervlerin tarihi yüksek seviyeye ulaştığı ve uluslararası standartlarda rezerv yeterliliğinin sağlandığı, Türk lirası varlıklara duyulan güvenin arttığı ve Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının sonlandırıldığı ifade edildi.

Ülke risk priminin 2018 yılı Mayıs ayından sonraki en düşük seviyesine gerilediği, bu gelişmeyle birlikte kamu ve özel sektörün dış borçlanma maliyetlerinin önemli ölçüde azaldığı ve dış finansmana erişimin daha uygun koşullarla arttığı kaydedildi.

Tüketim ve yatırımın dengeli görünümüyle ekonominin ilk üç çeyrekte yıllık yüzde 3,7 büyüdüğü, mal ve hizmet ihracatındaki artışın etkisiyle 2025 yıl sonunda milli gelire oranla yüzde 1,4 civarında öngörülen cari açığın sürdürülebilir seviyelerde korunduğu belirtildi.

İşsizlik oranının 31 aydır tek haneli seviyelerde seyrettiği, dezenflasyon sürecinin devam ettiği ve yıllık enflasyonun son dört yılın en düşük seviyesi olan yüzde 30,89'a, temel mal enflasyonunun ise yüzde 17,7'ye gerilediği aktarılan açıklamada, yüksek deprem harcamalarına rağmen mali disiplinin korunduğu ve kamu borçluluğunun düşük seviyesini sürdürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, bugünkü EKK toplantısında; lojistik altyapının geliştirilmesi ve demiryolu–liman bağlantılarına yönelik çalışmalarda mevcut durumun değerlendirildiği ve atılması gereken ilave adımların istişare edildiği, jeotermal enerji kaynakları, kullanım alanları ve jeotermal enerji potansiyelinin ele alındığı, tarım sektöründeki son dönem gelişmeler ile tarımsal desteklerin etkilerinin değerlendirildiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yüksek deprem harcamalarına rağmen mali disiplin korunmuş, kamu borçluluğu düşük seviyesini sürdürmüştür. Enflasyonla mücadeleyi, kalıcı fiyat istikrarı sağlanana kadar çok boyutlu, koordineli ve kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. 2026 yılında para ve maliye politikaları ile bütüncül bir yaklaşım ve eşgüdüm içinde atacağımız adımlarla enflasyonla mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu çabalarımızı sadece talep yönlü politikalarla değil; gida, konut, enerji ve ulaştırma gibi birçok alanda uyguladığımız arz yönlü tedbirler ve yapısal reformlarla da destekliyoruz. Deprem harcamalarının azalmasıyla oluşacak mali alanla yönetilen/yönlendirilen fiyatları enflasyon hedefimizle uyumlu olarak belirlemeye devam edeceğiz.

"İklim değişikliğinin getirdiği riskler tarımda verimlilik, kalite ve sürdürülebilirlik odaklı politikaları zorunlu kılmaktadır"

Cari dengede kalıcı iyileşme hedefimiz doğrultusunda, enerjide arz güvenliği ve dışa bağımlılığın azaltılması önem arz etmektedir. Bu kapsamda, enerji ve doğal kaynaklarımızın etkin kullanımını sağlayacak ve yenilenebilir enerji kapasitemizi artıracak yatırımlara öncelik veriyoruz. 2025 yılı Temmuz ayında yapılan kanun değişikliğiyle, yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırmak amacıyla izin ve onay süreçleri sadeleştirilmiştir. Jeotermal enerji kurulu kapasitesinde Avrupa'da ilk sırada yer alan ülkemizin, bu alanda küresel ölçekte lider konuma ulaşmasına yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz.

İklim değişikliğinin getirdiği riskler ve artan gida talebi; tarımda verimlilik, kalite ve sürdürülebilirlik odaklı politikaları zorunlu kılmaktadır. Bu doğrultuda, planlı ve sözleşmeli Üretime, modern tarım teknoloji uygulamalarının yaygınlaştırılmasına, yenilenebilir enerji kullanımına, sulama yatırımlarına ve organize tarım bölgelerinin artırılmasına öncelik veriyoruz.

Türkiye, jeopolitik konumu ve güçlü altyapısı sayesinde uluslararası taşımacılıkta önemli bir konumdadır. Altyapı yatırımları, rekabet ve üretim gücümüzü artıracak şekilde bütüncül bir yaklaşımla önceliklendirilmektedir. Bu kapsamda, sanayi bölgeleri ve limanların mevcut demiryolu ağına bağlantısını sağlamak üzere önceliklendirilmiş iltisak hatları programı tamamlanacaktır. Böylece üretim bölgelerini demiryoluyla limanlara bağlayarak, iç ve dış pazara erişim artırılacaktır.

"2026 yılında enflasyonla mücadelemizi güçlendirecek yapısal reformları hayata geçireceğiz"

Bu kapsamda bugün yapılan EKK toplantısında ele alınan temel hususlar şunlardır: Lojistik altyapının geliştirilmesi ve demiryolu-liman bağlantılarına yönelik çalışmalarda mevcut durum değerlendirilerek atılması gereken ilave adımlar istişare edilmiştir. Ülkemizde jeotermal enerji kaynakları, kullanım alanları ve jeotermal enerji potansiyeline ilişkin konular değerlendirilmiştir. Tarım sektöründeki son dönem gelişmeler ile tarımsal desteklerin etkileri ele alınmıştır.

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda uyguladığımız programla elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmek, ekonomide dönüşümü sağlayarak verimliliği ve rekabet gücümüzü artırmak için politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. 2026 yılında yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejimizi destekleyecek, enflasyonla mücadelemizi güçlendirecek yapısal reformları hayata geçireceğiz."