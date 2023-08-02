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Ekip otosu otomobile çarptı: 3'ü polis 4 yaralı

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Samsun'da sivil polis aracının önündeki otomobile çarptığı kazada 3'ü polis 4 kişi yaralandı. Kaza, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı Fener Plajı mevkisinde meydana geldi.

Ekip otosu otomobile çarptı: 3'ü polis 4 yaralı

SAMSUN - Samsun'da sivil polis aracının önündeki otomobile çarptığı kazada 3'ü polis 4 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı Fener Plajı mevkisinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis memuru Deniz Ö.'nün kullandığı 55 SB 813 plakalı ekip otosu, Çarşamba'da öğretmenlik yaptığı öğrenilen Aynur Acar idaresindeki 55 AIH 84 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan polis aracı, kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada ekip otosundaki polisler Deniz Ö., Ömer C. ve Serdar K. ile hafif yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal - Güncel

Atatürk Bulvarı Fenerbahçe İlkadım Güncel Haberler

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