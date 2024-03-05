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Eğitim Gücü Sen Samsun İl Başkanı Ümit Koyuncu, memurların alım gücünün düşmesine dikkat çekti

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Eğitim Gücü Sen Samsun İl Başkanı Ümit Koyuncu, memurların aldığı zamların alım gücünü düşürdüğünü belirterek, sendika yetkililerine seslenerek memurların ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadıklarını sordu.

Eğitim Gücü Sen Samsun İl Başkanı Ümit Koyuncu, basın açıklaması gerçekleştirdi.

Koyuncu, yaptığı yazılı açıklamada, memurların aldığı zamların adeta kumdan kale gibi olduklarını, eriyip gittiklerini savundu.

Alım gücünün düşmesine sessiz kalan yetkili sendika yetkililerine zamların memurların ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığının sorulmasını gerektiğini belirten Koyuncu, "Enflasyona karşı memurların korunması için ne yapıyorsunuz? Sendikacı olmanın sorumluluğunun farkında mısınız? Sesinizi yükseltmeye devam edin. Hakkınızı savunun." ifadelerini kullandı.

Memurların alım gücünün korunması için mücadele etmenin herkesin görevi olduğunu anlatan Koyuncu, sessiz kalarak bu duruma göz yumamayacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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