Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğüne yeni atama

Isparta İl Emniyet Müdürlüğünde Bölge Trafik Şube Müdürü olan Özcan Alıcı, Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atandı. Alıcı, 30 yıllık meslek hayatında çeşitli görevlerde bulunmuş ve vatandaşlara hizmet etmeyi amaçladığını belirtti.

Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine Özcan Alıcı atandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğünde Bölge Trafik Şube Müdürü görevini sürdürürken Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesine atanan Özcan Alıcı, yeni görevine başladı. 30 yıllık meslek hayatında İstanbul, Kocaeli, Bitlis, Bingöl, Diyarbakır ve Isparta illerinde çeşitli görevlerde bulunan Alıcı, "Bizler vatandaşın hizmetkarıyız. Bulunduğum iller de nasıl hizmetler yaptıysam, Eğirdir'de de vatandaşlarımıza güzel hizmetler yapacağıma inanıyorum" dedi.

Eğirdir Emniyet Müdürü Evren Taşdemir'in Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürü olarak atandığı öğrenildi. - ISPARTA