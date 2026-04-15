Egemen Bağış: Ülke olarak, bölge olarak güçlü olma mecburiyetimiz var

ESKİ Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Büyükelçi Egemen Bağış, " Orta Doğu'da yaşananlar ortada. Enerji hatları, ticaret yolları, deniz geçişleri ticaret yolları, arz talep arasındaki dengeler, jeopolitik fay hatları hepsinde güçlü değilseniz, haklı olmanızın ya da uluslararası hukukun size tanıdığı hakların çok bir anlamı kalmayacak. Onun için bizim ülke olarak da bölge olarak da güçlü olma mecburiyetimiz var" dedi.

Eski AB Bakanı ve Büyükelçi Egemen Bağış, Kırklareli Üniversitesi'nde 'Liderlik Buluşmaları' etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Balkan Diplomasisi' programına katıldı. Kırklareli Valisi Uğur Turan, Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı programda konuşan Egemen Bağış, uzun yıllar boyunca kurallara dayalı uluslararası düzenin anlatıldığını söyledi. Bağış, "Demokrasi dendiği, insan hakları dendiği, işte medeniyetin beşiği Avrupa dendi, evrensel ilkeler dendi. Ama bugün etrafımıza baktığımızda çok net bunu görüyoruz. Haklı olanın değil, güçlü olanın sözünün geçtiği bir dünyada yaşıyoruz. Yani istediğiniz kadar konularınızda haklı olun, tecrübenizde haklı olun. Eğer güçlü değilseniz bunun çok bir anlamı olmuyor. İşte dünyada görüyoruz. Ukrayna'da savaştırıyor. Orta Doğu'da yaşananlar ortada. Enerji hatları, ticaret yolları, deniz geçişleri ticaret yolları, arz talep arasındaki dengeler, jeopolitik fay hatları hepsinde güçlü değilseniz, haklı olmanızın ya da uluslararası hukukun size tanıdığı hakların çok bir anlamı kalmayacak. Onun için bizim ülke olarak da, bölge olarak da güçlü olma mecburiyetimiz var" dedi.

'GELECEK İÇİN ŞİMDİDEN HAZIRLIK YAPIN'

Mayıs ayı başında İstanbul'da bir savunma sanayine ilişkin fuar düzenleneceğini söyleyen Bağış, özellikle gençlerin gidip gezmesini istedi. Bağış, "Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın dört bir yanından savunma sanayi ürünleri üreten firmaların orada stantları olacak. Orayı gezdiğiniz zaman füturunuz gelişecek. Ben bunun altına imzamı atarım, garantisini veririm. Ama aynı zamanda göğsünüz de kabaracak. Türkiye'nin nereden nereye geldi? Bir zamanlar rahmetli Demirel'in sözüyle 70 sente muhtaç Türkiye'nin bugün dünyaya yılda neredeyse 9 milyar dolarlık savunma sanayi ürünü satmaya başladığını görünce artık kendi gücümüzü nasıl artırdığımızı görünce bir Türk vatandaşı olarak her birinizin göğsü kabaracaktır. İşte uluslararası sistemde güçlü olanlar sonuç alıyor dedik ya. Bu yüzden gerçekten de biz artık kendi İHA'sını, SİHA'sını, denizaltını, deniz platformunu, mühimmatını, hava savunma kabiliyetini geliştiren bir Türkiye'ye kavuştuk. Bunu sizlere moral olsun diye söylemiyorum. Devir alacağınız bayrağı nerelere taşımanız gerektiğiyle ilgili vizyonunuz gelişsin diye söylüyorum. Biraz evvel özellikle atıf yaptım. Sayın valim de ben de öğretmen çocuğuyuz. Ama bu ülkenin bu cumhuriyetin, bu demokrasi sayesinde işte iki öğretmen çocuğu, birisi eski bakan, birisi valimiz. Rektörümüz Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden çıkıp gelip Türkiye'nin en batılı şehirlerinden birinde rektör olabilmiş. Yani bu ülkede hiç kimse ne etnik kökeninden dolayı, ne inancından dolayı ne tuttuğu takımdan dolayı bir ayrıcalık yaşamıyor. Rizeli bir kılavuz kaptanının oğlu bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı olabiliyor. Türkiye'nin bence en önemli özelliklerinden bir tanesi bu ama bu ne demek sizler de bu salonda bizi dinleyen genç kardeşlerimin her biri de bir gün bu ülkede milletvekili olacak, bir profesör olacak, rektör olacak, vali olacak, savcı olacak, belediye başkanı olacak, bakan olacak, belki de cumhurbaşkanı olacak. İşte o güne şimdiden hazırlık yapmanız gerekiyor arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE FARKLI BİR NOKTAYA GELDİ'

Egemen Bağış, başarılı olabilmek için bugünden dünyadaki konjonktürü iyi anlamak gerektiğini belirterek, "Dünyanın nereden gelip nereye gittiğini sizin yetki sahibi olduğunuzda nelere hazırlık olmanız gerektiğini çok iyi anlamamız gerekiyor. Çünkü bu çağda kendi güvenliğini başkasının insafına bırakan değil kendi gücünü kendi inşa eden bir Türkiye'yi devralacaksınız. Çünkü bu çağda bağımsızlık yalnızca siyasi bir kavram değil aynı zamanda teknolojik kapasite, ekonomik direnç ve askeri hazırlık meselesidir. Diyeceksiniz ki ben işte üniversitede hukuk okuyorum. Yahut da uluslararası ilişkiler okuyorum ben ne yapabilirim? Arkadaşlar ne yapıyorsanız en iyisi olmaya çalışacaksınız. Nobel ödüllü akademisyenler yetiştiren, kendi savunma sanayi ürünlerini kendi yapan bir ülke haline geldik. Bakın biraz örneğini verdim. Başka bir örnek vereyim. 2003 Türkiye ordusunun kullandığı mühimmatın savunma sanayi ürünlerinin yüzde 80'ini dışarıdan alıyordu. Yüzde 20'sini ancak kendimiz yapabiliyorduk. Şu anda yüzde 80'ini kendimiz yapıyoruz. Yüzde 20'sini alıyoruz. Alırken de şartlı alıyoruz. Bu teknolojiyi bize verirseniz bu teknoloji ürünü Türkiye'de montajını yaparsanız, no-HAV denilen, onun bilgi birikimini bizimle paylaşırsanız alırız. Yoksa bizim size verecek paramız yok diyoruz. Türkiye farklı bir noktaya geldi. Ama bunun arkasında hep sizin gibi gerçekten geleceği planlayan gençlerin o günlerden attığı adımlar var" dedi.

AB İNSANLIK TARİHİNİN EN KAPSAMLI BARIŞ PROJESİDİR'

Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın süper gücü olduğunu ancak artık her şeyi belirleyen bir ülke olmadığını söyleyen Bağış, "Tek başına yöneten, herkesin pozisyonunu belirleyen bir ülke değil. Avrupa Birliği evet ekonomik olarak çok önemli bir merkez ki Avrupa Birliği benim uzmanlık alanım. Burada da Avrupa Birliği dersi alanlarımız vardır. En önemli özelliği nedir biliyor musunuz arkadaşlar? İnsanlık tarihinin en kapsamlı barış projesidir. Yani Avrupa Birliği ve ekonomik gücünden dolayı işte beğenebilirsiniz kurallarından dolayı beğenebilirsiniz ama bence en önemli özelliği hiçbir AB üyesi ülke bir diğer AB üyesi ülkeye tek mermi dahi sıkmamıştır. Ama Avrupa Birliği o barışı koruduğu sürece bence önemlidir. ve Türkiye içinde çok önemli bir Kızılelma'dır. Bir hedeftir. Üye olmaktan daha önemlisi Avrupa Birliği standartlarını yakalamaktır. Yani Almanya'daki otoban kalitesini biz yakalıyorsak, Avrupa'daki hastanelerden çok daha iyi hastaneleri, sağlık sistemini biz inşa edebiliyorsak, daha iyi bir eğitim sistemini sunabiliyorsak, daha iyi ulaşım imkanlarını, daha iyi hijyen standartlarını sağlayabiliyorsak iyi olup olmamak çok da önemli değil. Ama o standartlar kolay oluşmaz. O standartları yakalamak için bizim de çok çalışmamız gerekti. Çok da çalıştık. Türkiye doğunun en batılı batının en doğru ülkesidir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı