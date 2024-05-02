Ege Üniversitesi Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti

Ege Üniversitesinde bir grup öğrenci, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve aynı amaçla ABD ile Avrupa'daki üniversitelerde yapılan eylemlere destek vermek amacıyla toplandı.

AK Parti İzmir Gençlik Kolları Üniversiteler teşkilatınca düzenlenen etkinlikte, üniversitenin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı önünde bir araya gelen öğrenciler, İngilizce ve Türkçe, "Gazze'de katliam var, sesini yükselt", "Bugünün Nazi'si işgalci İsrail", "Kudüs için, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa için, Filistin için" yazılı döviz açtı

Grup adına açıklama yapan öğrencilerden Kadir Gülhan, İsrail'in yayılmacılığının 7 Ekim 2023 itibariyle insanlığın utanç tablosu olarak değerlendireceği bir soykırım halini aldığını söyledi.

Gazze'de 209 gündür çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli ayırt etmeksizin 35 bin kişinin İsrail barbarlığı tarafından katledildiğini ifade eden Gülhan, binlerce kişinin evinden, yurdundan göçe sürüklendiği, kundaktaki bebeklerin bombardımanlar sonucunda enkaz altında can verdiği bir soykırım yaşandığını söyledi.

Gülhan, ABD'deki üniversite öğrencilerinin İsrail karşıtı gösterilerinin dünya genelinde başkaldırı fitilini ateşlediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası platformlara taşınan İsrail barbarlığı, dünyanın çeşitli yerlerinde dinleri, ırkları, renkleri ve dilleri farklı olan ancak vicdanı Gazze'deki çocuklar ve kadınlar için atan yürekli insanlar tarafından protesto edilmeye başlanmıştır.

Özellikle geçtiğimiz hafta ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesinde öğrencilerin ve akademisyenlerin katılımıyla başlayan İsrail karşıtı gösteriler dünya genelinde onurlu duruşun başkaldırı fitilini ateşlemiştir. ABD genelindeki onlarca kampüse yayılan bu insani duruşa dersleri iptal ettirmek, disiplin soruşturmasına sevk edilmek hatta tutuklanmak pahasına destek veren tüm kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyoruz."

Gülhan, Ege Üniversitesi öğrencileri olarak Gazzelilerin çığlıklarına kulak veren ABD'nin Emory Üniversitesi öğrencilerinin de yanında olduklarını sözlerine ekledi.