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Efeler Belediyesi, Kuloğulları Mahallesi'ndeki Toprak Yolları Asfaltladı

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Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın belediye envanterine kazandırdığı asfaltlama aracı ile Kuloğulları Mahallesi'ndeki toprak yolları asfaltla kaplandı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk alanında bulunan yolların bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın belediye envanterine kazandırdığı asfaltlama aracı Kuloğulları Mahallesi'nde toprak yolları asfaltla kapladı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk alanında bulunan yolların bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Kuloğulları Mahallesi sakinlerinin talebi üzerine vatandaşların tarım arazilerine gitmek için kullandıkları 6 kilometre uzunluğundaki toprak yol asfaltlandı. Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün Tepecik Mahallesi'ndeki şantiye alanına kurulan Asfalt Emülsiyon Üretim Tesisi, ihtiyaç duyulan yolların uygun maliyetle ve hızlı şekilde asfaltlanmasını sağlıyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Fen İşleri Müdürlüğü Mehmet Fatih Atay Efeler Güncel Haberler

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