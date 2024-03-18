Edremit'te bir kişi darbedildi, 4 zanlı tutuklandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bir kişiyi darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, darbedilen kişinin evinin bulunduğu mahallede çalışma başlattı. Şüpheliler, güvenlik kamerası görüntülerinde de yer alıyor.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bir kişiyi darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Mart'ta, Edremit Devlet Hastanesinde görevli müdür yardımcısı Muhammet A'nın evinin bulunduğu Kadıköy Mahallesi'nde bazı kişiler tarafından darbedildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, İ.E, O.T, S.T. ve T.A'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutukladı.
Darp anı güvenlik kamerasında
Öte yandan, Muhammet A'nın darbedildiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde Muhammet A'nın sokakta yürüdüğü esnada 3 kişi tarafından darbedildikten sonra yere düştüğü yer alıyor.