Edremit Körfezi'ndeki kara yollarında tatil dönüşü yoğunluğu yaşandı Balıkesir'in turistik Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde tatilcilerin dönüşleri dolayısıyla trafik yoğunluğu oluştu. Balıkesir'in turistik Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde tatilcilerin dönüşleri dolayısıyla trafik yoğunluğu oluştu. Kurban Bayramı, iki günlük idari izin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün ardından hafta sonunda Edremit Körfezi'ndeki yollarda hareketlilik başladı. Yaşadıkları kentlere dönmek üzere yola çıkan tatilciler, sabah erken saatlerden itibaren Edremit-Balıkesir-Bursa, Edremit- Çanakkale ve Edremit-İzmir kara yollarında yoğunluk oluşturdu. Araç yoğunluğunun yaşandığı kavşaklarda polis ekipleri önlemlerini artırdı. Ekipler, bazı bölgelerde trafik ışıkları yerine kendileri sürücüleri yönlendirdi. Edremit Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Amirliği ekipleri, ulaşımın akıcı bir şekilde sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. AA / Hakan Firik - Güncel Edremit Körfezi Çanakkale Balıkesir Edremit Güncel Haberler

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