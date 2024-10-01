Çinli otomotiv üreticisi BYD, Türkiye'de 2026'da üretime başlayacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, BYD'nin Türkiye'deki yatırımında üretime 2026 yılında başlayacağını belirterek, "BYD, Manisa Organize Sanayi Bölgemizde yer tahsis sürecini tamamladı, fabrika inşaatına ilişkin izin başvurularını gerçekleştirdi, bu başvurular en hızlı şekilde değerlendirilecek, sonuçlandırılacak." dedi.

262 MİLYAR DOLARLIK YABANCI YATIRIMI GELDİ

"FABRİKA ARAZİSİNE İLİŞKİN ALTYAPI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR"

Elektrikli araç üreticisi BYD'nin Türkiye'ye yatırım kararı aldığını anımsatan Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİNİ PAYLAŞACAĞIZ"

Kacır, Chery'nin uluslararası başkanının Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı'na katıldığına da işaret ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız da kendisini kabul etti, Türkiye'de potansiyel bir yatırımın nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin istişarelerde bulunduk. Chery ile de geçtiğimiz yıl sonundan beri çok sıkı bir iletişim ve diyalog halindeyiz, o yatırım için de son basamaklara geldik. Hedefimiz, orada da neticeye erişebilmek. Gerek Chery ile gerek başka markalarla Türkiye'nin potansiyelini paylaşmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde de yatırımcı toplantıları gerçekleştirdiklerini bildiren Kacır, ABD'li ve küresel markaların gündeminde Türkiye'de yeni yatırımlar gerçekleştirmek olduğunu aktardı. Kacır, hem elektrikli araç hem batarya hem de diğer yüksek teknoloji alanlarında gelecek dönemde ciddi neticeler elde edilmesini beklediklerini belirterek, böylece geçen yıl 9 milyar doları aşan yüksek teknoloji ihracatının 2028'de 19 milyar doları aşmasının hedeflendiğini söyledi.

"TOGG'U DESTEKLEMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

"TOGG AVRUPA YOLLARINDA DA GÖRÜLECEK"

Kacır, bu markaların sadece Türkiye'de yatırım yapmadığını, Avrupa'nın farklı ülkelerinde de yatırım yapacaklarını aktararak, "Bu rekabete hazırlanmak bizim için elbette ki bir zorunluluk. Sadece Türkiye pazarında ürün satarak bir küresel markanın ortaya çıkması mümkün değil. İnşallah ihracat da yapacağız. Togg sadece Türkiye yollarında değil, Avrupa yollarında da görülecek, satılacak. Bütün bu pazarlarda onlarca, yüzlerce marka ile modelle rekabet edeceğiz. Bu rekabete hazırlanma sürecinde, bizim hem devlet hem millet olarak milli markamızı sahiplenmemiz çok önemli." dedi. Togg projesi sürecinde bazı çevrelerce eleştirilerde bulunulduğunu ancak şimdi 37 bin Togg'un piyasada olduğunu belirten Kacır, "Ama şöyle bir algı oluşmasın. Biz Türkiye'nin tüm sanayi sektörlerinin mesuliyetini taşıyoruz ve bu sektörlerde Türkiye'nin tüm milli kabiliyetlerini yükseltmemiz lazım. Yeni nesil yatırımların Türkiye'ye gelmesi, aslında yeni nesil teknoloji geliştiren bir milli markamız için de iyidir." diye konuştu.