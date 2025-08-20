Edirnespor'a 40 Milyon Liralık Destek ve Siyasi Tartışmalar

AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Engin Makak, Edirnespor'a geçen sezon Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Edirne Valiliğince 40 milyon lira üzerinde katkı sağlandığını belirtti.

Makak, yaptığı yazılı açıklamada, Edirnespor'u sahipsiz bırakanların algı peşinde olduğunu ileri sürdü.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'nın girişimleri ile kulübe geçen sezon Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Edirne Valiliğince 40 milyon lira üzerinde katkı sağlandığına işaret eden Makak, şöyle konuştu:

"Bizim Edirnespor üzerinden siyaset yaptığımızı iddia edenler önce aynaya bakmalıdır. Edirne Belediyesi bugüne kadar Edirnespor'a bir kuruş destek olmuş mudur? Yönetim defalarca kapınızı çaldığında kaç kez geri çevirdiniz? Çeyrek asırdır bu şehre yapmadığınızın fazlasını biz yaptık. Edirne'ye ne faydanız oldu ki Edirnespor'a faydanız olsun?

Siz hala günü kurtaracak açıklamalarla algı yaparken biz sahaya gerçek destek verdik. Fotoğraf ortada, destek ortada. Tribünde poz vermek kolaydır ama Edirnespor'un yükünü taşımak yürek ister. Biz her daim Edirnespor'un yanında olduk. Bizim sözümüzün arkasında icraat vardır. Seçimden seçime forma giyip fotoğraf çektirmekle bu işler olmaz. Edirneliler kimin gerçekten sahiplendiğini artık çok iyi biliyor."

Bu arada CHP Edirne Merkez İlçe Başkanlığınca, Edirnespor üzerinden siyaset yapılmaması ve kulübe kalıcı destek sağlanması gerektiği yönünde açıklamada bulunulmuştu.

Edirnespor Yönetim Kurulu kulübü kayyuma devretme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Değerlendirme toplantısı yapıldı

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünde yeni eğitim yılı değerlendirme toplantısı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, ilçe milli eğitim müdürleri ve şube müdürleri katılarak önerilerini sundu.

Toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığının 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler konulu genelgesinde yer alan başlıklar doğrultusunda yeni eğitim yılı öncesinde yapılacak çalışmalar ele alınıp görüşüldü.

Akın'dan Özcan'a ziyaret

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette iki belediye arasında yapılacak işbirlikleri ve projeler görüşüldü.

Özcan ziyaretin ardından dayanışma ve işbirliği ile kentleri daha güzel yarınlara taşıyacaklarını kaydetti.

Özcan, çalışmaları inceledi

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, yol ve kaldırım çalışmalarını inceledi.

Özcan, İsmet İnönü Caddesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirten Özcan, "Daha modern, güvenli ve yaşanabilir bir Keşan için durmadan çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.