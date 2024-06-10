Edirne Ziraat Odası Başkanı: TMO buğday alım fiyatını revize etmeli

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) açıkladığı buğday alım fiyatının tekrar revize edilmesi gerektiğini belirtti.

Arabacı, odada düzenlenen toplantıda, açıklanan fiyatın buğday maliyetinin çok altında oduğunu belirtti.

Düşük fiyatın buğday ve arpa üreticisini üretimden koparacağını ileri süren Arabacı, "Kara gün dostu olarak bilinen TMO buğday ve arpa üreticisinin yanında durmalıdır." dedi.

Arabacı üreticinin desteklenmesi gerektiğine işaret etti.

Fiyatların kabul edilebilir olmadığını savunan Arabacı, "Uygulanan bu tarım politikaları çiftçiye büyük zarar veriyor. Bu zararlardan bir an önce dönülmeli ve çiftçi olarak sabrımız sınanmamalıdır. Bu nedenle açıklanan bu fiyatlar maliyetlerimizin, Türkiye gerçeklerinin ve Türkiye'deki enflasyonun çok altındadır." diye konuştu.

Arabacı, Edirne milletvekillerini Ankara'da ziyaret ederek, taleplerini ileteceklerinin kaydetti.

Toplantıya Türkiye Ziraat Odaları Birliği Edirne İl Koordinasyon Kurulu Üyeleri Enez Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ozkan, Uzunköprü Ziraat Odası Başkanı Özcan Kayalı, Meriç Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Türkkan, İpsala Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Darcan, Havsa Ziraat Odası Başkanı Bülent Uzel, Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen ve Lalapaşa Ziraat Odası Başakanı Taner Öztürk katıldı.