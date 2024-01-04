Edirne Valisi, devamsızlık yapan öğrenci sayısını sıfıra indirmek istiyor

Edirne Valisi Yunus Sezer, devamsızlık yapan öğrenci sayısını sıfıra indirmek istediklerini belirtti.

Vali Sezer dezavantajlı bölgelerde yer alan okulların temsilcileri ve kurum müdürleri ile Edirne Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nda bir araya geldi.

Sezer, yetkililerden devamsızlık yapan öğrencilerle ilgili bilgi aldı.

Yıl içerisinde okullardaki devamsızlıkların önüne geçileceğini belirten Sezer, eğitim öğretim döneminin başlarında ortalama 1200'ü bulan devamsız öğrenci sayısının 100'e düşürüldüğünü dile getirdi.

Sezer, bu yıl içerisinde spor, müzik ve sosyal çalışmalar ile devamsız öğrenci sayının sıfırlanmasını amaçladıklarını ifade etti.

Dezavantajlı bölgelerde yer alan okulların temsilcileri ise sosyal faaliyetlerin öğrencilere büyük katkı sağladığını kaydetti.