Edirne'nin Havsa ilçesinde uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı
Havsa Jandarma Komutanlığı ekipleri G.H'nin kullandığı aracı durdurarak yapılan aramada uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Sürücü gözaltına alındı.
Edirne'nin Havsa ilçesinde bir araçta uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
Havsa Jandarma Komutanlığı ekipleri G.H'nin kullandığı aracı ilçe girişinde durdurdu.
Dedektör köpek ile araçta yapılan aramada, 3 gram skunk, 1 gram metamfetamin, uyuşturucu kullanma aparatı ve pürmüz ele geçirildi.
Sürücü gözaltına alındı.