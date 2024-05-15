Üye Girişi
Haberler

Edirne'nin Havsa ilçesinde uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havsa Jandarma Komutanlığı ekipleri G.H'nin kullandığı aracı durdurarak yapılan aramada uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Sürücü gözaltına alındı.

Edirne'nin Havsa ilçesinde bir araçta uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Havsa Jandarma Komutanlığı ekipleri G.H'nin kullandığı aracı ilçe girişinde durdurdu.

Dedektör köpek ile araçta yapılan aramada, 3 gram skunk, 1 gram metamfetamin, uyuşturucu kullanma aparatı ve pürmüz ele geçirildi.

Sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

Bomba iddia! Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü: Bir komplo var, ortaya çıkarılmalı

Bomba iddia! Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü: Bir komplo var, ortaya çıkarılmalı

 Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

 Kumpas iddialarına ne diyecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen konuşması başladı

Kumpas iddialarına ne diyecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen konuşması başladı

 Her şey Bahçeli'nin sözleriyle başladı! Bakan Yerlikaya'dan darbe heveslilerine hodri meydan

Her şey Bahçeli'nin sözleriyle başladı! Bakan Yerlikaya'dan darbe heveslilerine hodri meydan
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title