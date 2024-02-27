Edirne İl Özel İdaresi Köy Yatırımlarına Devam Ediyor

Edirne İl Özel İdaresinin köylerdeki yatırımları devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yatırım programı kapsamında yer alan Enez ilçesine bağlı Yenice köyü yeni yerleşim yeri kanalizasyon hattı yapım çalışmaları tamamlandı.

Büyükevren, Yazır ve Hisarlı köylerinde ise içme suyu sondajı, enerji nakil hattı uygulamaları, terfi ve isale hattı yapımı çalışmaları devam ediyor.

Havsa ilçesine bağlı Osmanlı köyü ile Uzunköprü'nün Yağmurca köyünde de kanalizasyon hattı onarım çalışmaları tamamlandı.