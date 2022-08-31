Edirne haberleri! Edirne'de asayiş Güncel Haberler Edirne haberine göre Edirne'de, çarşı ve mahalle bekçilerince 6 gram esrar ele geçirildi. Edirne'de, çarşı ve mahalle bekçilerince 6 gram esrar ele geçirildi. İstasyon Mahallesi'nde devriye görevini yürüten ekipler, durumundan şüphelendikleri O.K'yı durdurdu. Şüphelinin üst aramasında 6 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Otomobilden hırsızlık Uzunköprü'de bir otomobilden teyp ve kolon çalındı. Alınan bilgiye göre H.G, otomobilini Muradiye Mahallesi'nde park ettiği yere geldiğinde teyp ve kolonların çalındığını fark etti. H.G, Uzunköprü Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı Keşan'da, uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki devriye görevi esnasında şüpheli D.B'yi durdurdu. Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. D.B, gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Gökhan Zobar Uzunköprü Edirne Güncel Haberler

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