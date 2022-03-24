EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesinde "Edirne basınında üniversitenin kuruluş süreci" sergisi açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Doç. Dr. Nurten Çetin koordinatörlüğünde hazırlanan sergide 1960 ve 1982 arasında Edirne'de bir üniversite kurulması amacıyla oluşturulan kamuoyu ve derneklerin şehrin yerel basınındaki yansımaları 32 panoda sergilendi.

Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde gerçekleştirilen açılışa Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Aydoğdu, Doç. Dr. Çetin, Tıp Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gültaç Özbay, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Sezgin ile akademisyenler, idari çalışanlar ve öğrenciler katıldı.

Sergi açılışında konuşan Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Doç. Dr. Çetin, Trakya Üniversitesinin 40. yıl etkinlikleri kapsamında kuruluş aşamalarını ve Edirne kamuoyunun üniversitenin kuruluşu öncesindeki faaliyetlerini ortaya koyacak bir çalışmaya imza attıklarını söyledi.

Kısa süre içerisinde çevrim içi olarak da yayınlanacak sergi, 22 Nisan tarihine kadar açık kalacak.

-Edirne Konferansları devam ediyor

Trakya Üniversitesi, Edirne Konferansları serisi kapsamında Tıp Fakültesinin kurucularından emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gültaç Özbay'ı ağırladı.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen, Edirne tarihinde önemli yer tutan konuların alanında uzman konuklar tarafından konuşulduğu Edirne Konferanslarının yeni konuğu Özbay oldu.

Merkez Kütüphanesi Recep Zogo Konferans Salonunda düzenlenen "Mesleğine Adanmış Bir Ömür-Nefes Nefese" adlı programa Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Merkez Müdürü Doç. Dr. Nurten Çetin, tıp fakültesi akademisyenleri ve öğrenciler katıldı.

Çetin, Gültaç Özbay'ın 60 yıllık meslek hayatının 23 yılını Trakya Üniversitesinde geçirdiğini söyleyerek, bu 23 yıllık süre içerisinde birçok insanın hayatına dokunduğunu, Üniversite ve şehir için büyük hizmetleri olduğunu ifade etti.

Başarıya giden yolun çalışmaktan geçtiğine dikkat çeken Özbay da, yaşadığı zorluklara rağmen başarıya uzanan hayat yolculuğundan bahsetti.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da 1992 yılında Trakya Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak göreve başladığımda Özbay'ın öğrencisi olduğunu belirtti.

Konferans, hediye takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

-Afet tatbikatı gerçekleştirildi

Trakya Üniversitesi Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Uzunköprü Meslek Yüksekokulunda deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Düzenlenen tatbikata AFAD, UMKE, İtfaiye ve Trakya Üniversitesi acil durum ekipleri katıldı.

Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Konferans Salonunda AFAD binasından online bağlantı yöntemiyle afet farkındalık eğitimi verilmesi ile başlayan etkinlikte oluşturulan senaryo gereği öğrencilerin sınıflara girmesiyle alarm verildi.

Çök-kapan-tutun yöntemiyle depremin sona ermesini bekleyen öğrencilerin sirenin bitimiyle katlardan tahliyesi sağlanarak toplanma alanına taşındı. Yine senaryo gereği enkaz altında kalan depremzedenin tahliyesi, yangın söndürme ve yaralıyı kurtarma ve bina tahliyesi tatbikatları ekiplerce gerçekleştirildi.

Tatbikat kapsamında ayrıca Uzunköprü Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından öğrenciler ve personele yangın söndürme eğitimi verildi.