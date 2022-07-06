Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Balkan Medical Journal dergisinin dünyada 172 dergi arasından 68'inci sıraya yükselme başarısı elde ettiğini bildirdi.

Tabakoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, derginin bu başarısıyla Türkiye'den genel tıp alanındaki dergiler arasında ikinci çeyreğe girmeyi başaran ilk dergi olduğunu belirtti.

Trakya Üniversitesinin bilimsel yayıncılık alanındaki kalitesini nitelik olarak her geçen gün artırdığını ve bundan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Tabakoğlu, şunları kaydetti:

" Trakya Üniversitesi, bilimsel çalışma ve akademik yayıncılık alanında marka değerini her geçen gün daha yukarıya taşıyor. Bilimsel yayıncılığa verdiğimiz önem ve yapmış olduğumuz çalışmalar doğrultusunda başarılarımızı ve Trakya Üniversitesinin adını yükseltmeye devam ediyoruz. Bu alandaki derin bilgi birikimimiz, tecrübemiz ve güçlü akademik kadromuz ile ilerleyen süreçte de yeni başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Başarıda emeği geçen ve katkı sunan Baş Editör Prof. Dr. Zafer Koçak Hocamız ve ekibine teşekkür ediyorum."

TÜ'de 18 uluslararası öğrenci dereceyle mezun oldu

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, 18 uluslararası öğrencinin 2021-2022 Akademik Yılı'nda ilk üç sırada mezun olma başarısı gösterdiğini bildirdi.

Tabakoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, eğitim öğretim döneminin tamamlanmasıyla uluslararası öğrencilerin bir kısmı fakültelerinden birincilikle mezun olurken, bazıları da fakülte ve bölümlerinde dereceye girdiğini belirtti.

Mezuniyet törenlerinde uluslararası öğrencilerin başarıları ile her yıl gururlandıklarını ifade eden Tabakoğlu, öğrencileri tebrik etti.

Öğrencilerin örnek bir başarı gösterdiğini aktaran Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Uluslararası mezun öğrencilerimiz ülkelerine döndüklerinde o topraklara hizmet edecek ve Ülkeleri ile ülkemiz arasında yıkılmaz gönül köprüleri kuracaklar. Onlar her zaman bizim evlatlarımız olmaya devam edecekler. Trakya Üniversitesi olarak her zaman yanlarında olduğumuzu, başarıları ile gururlanacağımızı ifade etmek isterim. Üniversitemizin uluslararasılaşma vizyonu ve Balkanlara yönelik çalışmalarının güzel bir ifadesi olan başarıdan ötürü öğrencilerimizi ve ailelerini tebrik ediyorum."