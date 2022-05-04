Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 FETÖ şüphelisi yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 FETÖ şüphelisi yakalandı

AA - Salih Baran - Güncel
 - Güncelleme:
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi, polisin yaptığı operasyonla yakalandı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi, polisin yaptığı operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, içerisinde Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunacak FETÖ mensuplarının olduğu istihbaratı doğrultusunda İstanbul'dan hareket eden bir aracı takibe aldı. Ekipler aracı Doyran köyünde durdurmak amacıyla önlem aldı. Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araç sürücüsü, bir süre kovalamaca sonrası yakalandı.

Araçta yapılan kontrollerde aralarında ihraç polis ve öğretmenlerin de olduğu, haklarında "FETÖ'ye üyelik" ve "FETÖ'ye bilerek isteyerek yardım etme" suçlarından istinafta dosyaları bulunan 8 FETÖ şüphelisi yakalandı. Zanlıların kaçmasına aracılık ettikleri iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

AA / Salih Baran - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Yunanistan, Edirne, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title