Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de İpsala ilçesi yakınlarında düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ zanlısı M.Y. yakalandı. Şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklandı.
Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.
Güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ zanlısı M.Y'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinden sonra Edirne Adliyesi'ne getirildi. M.Y, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.