Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 17 yabancı yakalandı
Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali köyünde 17 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, jandarma tarafından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 17 yabancı uyruklu yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrolleri sürüyor.
Ekipler, İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali köyündeki devriye sırasında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 17 yabancı uyrukluyu yakaladı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.