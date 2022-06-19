Edirne'de vefat eden şehit annesinin cenazesi toprağa verildi Edirne'de, şehit üsteğmen Efkan Yıldırım'ın vefat eden annesi Fatma Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı. Edirne'de, şehit üsteğmen Efkan Yıldırım'ın vefat eden annesi Fatma Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı. Anne Yıldırım için Eski Cami'de cenaze töreni düzenlendi. İl Müftüsü Alettin Bozkurt'un öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Yıldırım'ın cenazesi Buçuktepe Mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine, Yıldırım'ın eşi Necdet Yıldırım ve yakınları ile Edirne Vali Yardımcısı Hakan Yavuz Erdoğan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, İl Jandarma Komutanı Albay Abdülkadir Seri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Üsteğmen Efkan Yıldırım, Tunceli'de 1994 yılında bölücü terör örgütü üyeleri ile çıkan çatışmada şehit olmuştu. AA / Gökhan Balcı - Güncel Fatma Yıldırım Edirne Güncel Haberler

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