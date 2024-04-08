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Edirne'de Uluslararası Öğrenciler Arasında Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışması Düzenlendi

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Edirne'de eğitim gören uluslararası öğrenciler Kur'an-ı Kerim'i en güzel okumak için yarıştı.

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği ve Edirne Müftülüğü iş birliği ile Üç Şerefeli Cami'de "Kur'an-ı Kerim'i En Güzel Okuma Yarışması" düzenledi.

Yarışmaya katılan 8 uluslararası öğrenci Müftü Yardımcısı Fatih Samet Okumuş öncülüğünde 4 jüri üyesi önünde yarıştı.

Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencisi Arnavutluk uyruklu Ahmed Ali yarışmanın birincisi seçildi.

Yarışmaya katılan tüm öğrencilere takım elbise, gömlek, ayakkabı, bin liralık hediye çeki ve Kur'an-ı Kerim, birinciye ise ayrıca 3 bin liralık hediye çeki hediye edildi.

Dernek Başkanı Hakan Çalışkan, ramazan ayının bereketli ve güzel şekilde geçtiğini söyledi. Uluslararası öğrencilere 17 iftar yemeği programı düzenlediklerini belirten Çalışkan, şunları kaydetti:

"Evde kalan öğrencilerimize toplamda 53 eve erzak ve et yardımında bulunduk. Durumu olmayan tespit ettiğimiz öğrencilerimize de bizlere ulaştırılan zekatların dağıtımını gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz arasından almış olduğumuz başvurular ile Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması düzenledik. Programımıza desteklerinden dolayı İl Müftülüğümüze, kamu kurum kuruluşlarına, STK temsilcilerine ve hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

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