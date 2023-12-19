Edirne'de Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi Paneli Düzenlendi

Edirne'de, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde "Cumhuriyetin 100. Yılında Türk-Yunan Nüfus Mübadelesini Yeniden Düşünmek" paneli düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezince Merkez Kütüphane Konferans Salonunda düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Nurten Çetin, panelin açılışında yaptığı konuşmada, göç olaylarının ekonomik ve siyasi olmak üzere pek çok nedeni olduğunu söyledi.

Göçlerin devletlerin etnik ve dini yapılarını etkilediğini belirten Prof. Dr. Çetin, Osmanlı döneminde 1783-1784 yıllarındaki Kırım Savaşı'yla başlayan göçlerin Cumhuriyet döneminde de belirli aralıklarla devam ettiğini ifade etti.

Çetin, Milli Mücadele döneminde Anadolu'da yaşayan Rumların İtilaf Devletleri ve Yunan ordusuyla işbirliği yaptığını 30 Ağustos'ta Türk ordusunun kazandığı zaferin ardından batıya doğru yayılmaya başladığını dile getirdi.

Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki Türk ordusunun Yunan ordusunu yenilgiye uğrattığını belirten Çetin, şunları kaydetti:

"Rumlar akın akın Batı Anadolu'ya ve Trakya'ya doğru yayılmışlardır. Edirne bir istasyon görevi olmuş, hem yerleşim hem de bir durak vazifesi görmüştür. 1923 yılında imzalanan Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi Sözleşmesi'yle Yunanistan'ın ise 'Megali İdea'sına büyük bir darbe vurulmuştur. Bu mübadele Türk toplum yapısında ve Balkan Türkleri üzerinde günümüze kadar devam eden özlem ve hüzne neden olmuştur."

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise Osmanlının son döneminde büyük göç olayları yaşandığını söyledi.

Göç yıllarında tarifsiz acılar yaşandığına dikkat çeken Tabakoğlu, "Özellikle Balkanlar'da belki de tarihin görüp görebileceği en büyük zulümler Türk ve Müslüman nüfusa yaşatıldı. Soykırıma varan müdahalelere maruz kalındı. Ölümler ve göçler bu coğrafyada son 200 yılın kaderiydi. Edirne de bir Balkan şehri olarak yaşadığı 4 işgalle bu yaşananlara şahitlik etti." diye konuştu.

Davetli konuşmacıların sunumlarıyla devam eden panel kapsamında "100. Yılında Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi" fotoğraf sergisi de açıldı.

Panele, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, siyasi parti temsilcileri, akademisyen ve öğrenciler katıldı.