Edirne'de kışın taşkınlarla, yazın ise kuraklıkla gündeme gelen Tunca Nehri, hava sıcaklıklarının artmasına bağlı olarak kuruma noktasına gelmesiyle birlikte plastik atıklar, çöpler ve sazlıklarla kaplandı. Nehir, atılan atıklarla birlikte adeta çöplüğe döndü. Bölgeden geçen Edirneliler ve turistler, su seviyesindeki düşüşe bağlı nehre atılan çöplerden dolayı tepki göstererek vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulunuyor.

- Edirne'de Tunca Nehri plastik atıklar ve çöplerle kaplandı

Tunca Nehri yeşile büründü: Çöpler gün yüzüne çıktı

Tunca Nehri atıklarla çöplüğe döndü

EDİRNE - Edirne'de kışın taşkınlarla, yazın ise kuraklıkla gündeme gelen Tunca Nehri, hava sıcaklıklarının artmasına bağlı olarak kuruma noktasına gelmesiyle birlikte plastik atıklar, çöpler ve sazlıklarla kaplandı.

Edirne'de yağışlı geçen günlerin ardından Temmuz ayında artan hava sıcaklıkları nehir debilerini de etkiledi. Kış yağışlarının yetersiz olması sebebiyle debisi düşen ve kuruma noktasına gelen Tunca Nehri, hava sıcaklarının artmasının ardından neredeyse kuruma noktasına geldi. Nehir, atılan atıklarla birlikte adeta çöplüğe döndü.

DSİ Edirne 11'inci Bölge Müdürlüğü Nehir Debileri Ölçüm İstasyonu verilerine göre, geçen yıl Temmuz ayında 7 metreküp/saniye olan Tunca Nehri'nin akış hızı 5 metreküp/saniyeye, 78 metreküp/saniye olan Meriç Nehri'nin akış hızı ise 58 metreküp/saniyeye kadar düştü.

Ortaya çıkan çöpler kötü koku yayıyor

Tunca Nehri'nin yüzeyinde oluşan ot öbeklerinin yanı sıra nehre atılan ve ortaya çıkan çöpler ise çevreye kötü koku yayarken, görüntü kirliliğine de sebep oluyor. Bölgeden geçen Edirneliler ve turistler, su seviyesindeki düşüşe bağlı nehre atılan çöplerden dolayı tepki göstererek vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulunuyor.

"İnsanlar geleceğini ve çocuklarını düşünsün"

Gördükleri manzara karşısında şaşırıp kaldıklarını söyleyen vatandaşlardan Nurgül Taşdemir, nereye baksa her yerde çöp gördüğünü ve bu durumun iklim değişikliğine neden olduğunu belirterek vatandaşlara çöplerini nehre atmaması için duyarlılık çağrısında bulundu.

İnsanların geleceğini ve çocuklarını düşünerek çevreyi kirletmemesi gerektiğine değinen Taşdemir, "İnsan gördükçe içi acıyor. İnsanlar aklını değiştirmedikçe, yani bu duyarlılığa duyarsız kaldığı müddetçe yetkililerin yapacağı bir şey yok. Yetkili temizliyor. Tekrar aynı işlem olduğu zaman yetkililer buna ne yapsın? Böyle insanların kendisini değiştirmeleri lazım. Pikniğe falan gittiğim zaman ilk yapacağım iş çocuklarıma öğretmek maksadıyla yanımda mutlaka poşet götürürüm. Piknik attıklarımı olduğu yere bırakmıyorum da poşetin içine koyuyorum. Arabamla nerede çöp kovası konteynır bulursam götürüp onun için atıyorum. Hani herkes böyle yapmış olsa" ifadelerine yer verdi.