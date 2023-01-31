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Edirne'de tezgahtar, dükkanda unutulan altın takı setini sahibine ulaştırdı

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Edirne'de tezgahtar, dükkanda unutulan altın takı setini sahibine ulaştırdı

Edirne'de bir helvacıda unutulan altın takı seti, sahibine teslim edildi.

Edirne'de bir helvacıda unutulan altın takı seti, sahibine teslim edildi.

Çilingirler Caddesi'ndeki bir helvacıda tezgahtarlık yapan Serkan Yassıtepe, dükkana gelen bir müşterinin helva aldıktan sonra paket unuttuğunu fark etti.

Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Yassıtepe, paketi unutan kişiyi aramaya başladı.

Paketi sahibine ulaştıramayınca açmaya karar veren Yassıtepe, içerisinde takı seti ve altınların alındığı kuyumcunun adresine ulaştı.

Kuyumcuyla iletişime geçen Yassıtepe, altınları sahibine vermesi için teslim etti. Altınlar Babaeski ilçesinde yaşayan sahibine ulaştırıldı.

"İnsanlık görevimi yapıp altınları teslim ettim"

Yassıtepe, AA muhabirine, helva almak için dükkana gelen bir müşterinin paket içerisinde altınlarını unuttuğunu söyledi.

Paketi açınca altınları gördüğünü anlatan Yassıtepe, şöyle konuştu:

"Müşteri geldi, benden 3 kilogram helva istedi. Helvaları kestim, hazırladım, teslim ettim. Daha sonra bir paket unutulduğunu fark ettim. Sahibini bulamayınca dükkanda açtım. İçerisinde altın ve bir kuyumcunun adresi vardı. Kuyumcuya gittim, durumu anlattım. Sonra kuyumcu altınların sahibini tanıdığı için aradı. Konuştum ve kuyumcuya bıraktım. Altınlar sahibine teslim edildi. Ben onları alıp cebime de koyabilirdim. Bu şekilde vicdanen rahat olamayız. Kendi insanlık görevimdir bu. Ben insanlık görevimi yapıp, altınları teslim ettim."

Kaynak: AA / Güncel

Edirne Güncel Haberler

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