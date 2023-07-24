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Edirne'de tarlada çıkan yangında 250 saman balyası küle döndü

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Edirne'de tarlada çıkan yangın sonucu yaklaşık 250 balya yanarken, itfaiye ekipleri ateşin diğer balyalara sıçramaması için büyük mücadele verdi. Yangın, Edirne Karaağaç Mahallesi Meriç Nehri kenarında bulunan bir tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 dönümlük tarlada buğday hasadının ardından balya haline getirilen alanda yangın çıktı. Tarlada dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İlk belirlemelere göre tarlada yaklaşık 250 saman balyası yandı. Polis, yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Edirne'de tarlada çıkan yangında 250 saman balyası küle döndü

EDİRNE - Edirne'de tarlada çıkan yangın sonucu yaklaşık 250 balya yanarken, itfaiye ekipleri ateşin diğer balyalara sıçramaması için büyük mücadele verdi.

Yangın, Edirne Karaağaç Mahallesi Meriç Nehri kenarında bulunan bir tarlada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 20 dönümlük tarlada buğday hasadının ardından balya haline getirilen alanda yangın çıktı.

Tarlada dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İlk belirlemelere göre tarlada yaklaşık 250 saman balyası yandı.

Polis, yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - Güncel

Meriç Nehri İtfaiye Edirne Güncel Haberler

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