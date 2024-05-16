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Edirne'de Tarihi Eser Operasyonu: Asker Figürlü Heykel ve Diğer Eserler Ele Geçirildi

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Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri Uzunköprü ilçesinde yapılan aramada tarihi eser niteliğinde olduğu sanılan asker figürlü heykel, 2 madalyon ve 2 kılıç ele geçirdi. C.B. gözaltına alındı.

Edirne'de jandarmanın arama yaptığı bir evde tarihi eser niteliğinde olduğu sanılan asker figürlü heykel, 2 madalyon, 2 kılıç ele geçirildi.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri edinilen istihbarat doğrultusunda Uzunköprü ilçesinde C.B'nin evinde arama yaptı.

Aramada tarihi eser niteliğinde olduğu sanılan asker figürlü heykel, 2 madalyon, 2 kılıç ele geçirildi.

C.B. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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