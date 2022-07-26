Edirne'de sıcak hava nedeniyle debisi düşen Tunca ve Meriç nehirleri dip seviyede akıyor - Haberler

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Edirne'de sıcak hava nedeniyle debisi düşen Tunca ve Meriç nehirleri dip seviyede akıyor

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne'de sıcak hava nedeniyle debisi düşen Tunca ve Meriç nehirleri dip seviyede akıyor

Edirne'de, sıcak hava ve tarımsal sulamanın etkisiyle Meriç ve Tunca nehirlerinde su seviyesi düştü.

Edirne'de, sıcak hava ve tarımsal sulamanın etkisiyle Meriç ve Tunca nehirlerinde su seviyesi düştü.

Kentin iki önemli su kaynağından olan Tunca ve Meriç nehirlerinin debilerinde düşüş yaşanıyor.

Tunca'da su seviyesi dip konuma düşerken nehrin debisi Suakacağı İstasyonu'ndaki ölçümde saniyede 4 metreküpe kadar geriledi. Suyun çekilmesi nedeniyle nehirde geniş kum adacıkları oluşurken, tabanda ot öbekleri meydana geldi.

Sıcak havaya bağlı buharlaşma ve tarımsal sulamanın artması nedeniyle Meriç Nehri'nin debisi de geçen aya göre yaklaşık 3 kat azaldı.

Kış aylarında yatağına sığmayan nehrin debisi Kirişhane İstasyonu'nda saniyede 49 metreküpe düştü.

İki nehirde de kum adacıkları oluştu. Üzerinde bitkilerin yetiştiği kum adacıkları balıkçıl kuşlar ve martıların uğrak yeri oldu.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

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