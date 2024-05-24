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Edirne'de polis aracına çarpan otomobilde 14 düzensiz göçmen yakalandı

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Edirne'de polis aracına çarpan bir otomobilde yapılan aramada 14 düzensiz göçmen yakalandı. Kaçan 3 kişi ise hala aranıyor.

Edirne'de polis aracına çarpan otomobilde 14 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine Edirne Garı yakınlarında CB2356TH Bulgaristan plakalı araca "dur" ihtarında bulundu.

Ekiplerin bir süre takip ettiği araç Nane Sokak'ta polis aracına çarptı.

Bu sırada araçtan inen 3 kişi kaçtı.

Otomobilde 14 düzensiz göçmen yakalandı. Bazıları otomobilin bagajından çıkan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine götürüldü.

Kaçan 3 kişinin aranmasına devam ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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