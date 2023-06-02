Edirne'de parmak izi tespitiyle yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir şüpheli "hırsızlık" suçundan tutuklandı. Alınan bilgiye göre S.T, Büyük Cami Mahallesi'ndeki bir evden çeyiz malzemeleri çaldı. Polis ekipleri, evde yaptığı incelemenin ardından zanlıyı parmak izinden tespit etti. Gözaltına alınan S.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.