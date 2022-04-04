Edirne'de motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Haberler

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Edirne'de motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

AA - Cihan Demirci - Güncel
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Edirne'de motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Edirne'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Volkan D. yönetimindeki 39 EK 947 plakalı otomobil, Şükrüpaşa Mahallesi Bahriye Üçok Caddesi'nde Aziz B. idaresindeki 59 PU 823 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Aziz B. ile yanındaki Osman I. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Cihan Demirci - Güncel

Otomobil, Edirne, Aziz, Güncel, Haberler

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