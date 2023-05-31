Edirne'de Mobilya Deposunda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
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Edirne'de mobilya deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına Edirne ve Süloğlu belediyeleri itfaiyeleri, orman işletme ve DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahalede bulundu. Kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Edirne'de mobilya deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Süloğlu ilçesi yolundaki Edirne Toptancılar ve İmalatçılar Sitesi'ndeki bir mobilya deposunda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Yangına Edirne ve Süloğlu belediyeleri itfaiyeleri, orman işletme ve DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahalede bulundu.
Kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel