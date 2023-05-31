Edirne'de Mobilya Deposunda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Edirne'de mobilya deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına Edirne ve Süloğlu belediyeleri itfaiyeleri, orman işletme ve DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahalede bulundu. Kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.