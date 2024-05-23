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Edirne'de kuvvetli sağanak etkili oluyor

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Edirne'de açık bir havada başlayan güne, kara bulutlarla kaplanan gökyüzü eşlik etti. Kuvvetli sağanak zaman zaman şiddetini artırarak devam ediyor. Yağışa hazırlıksız yakalananlar şemsiyelerle korunmaya çalışırken, bazı vatandaşlar ise yağışın durmasını bekliyor. Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alarak sürücüleri uyarıyor. Hava sıcaklığının 16 derece olduğu kentte sağanak akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edecek.

Edirne'de sağanak etkili oluyor.

Açık bir havada güne başlayan kentte gökyüzü kısa sürede kara bulutlarla kaplandı, ardından kuvvetli sağanak başladı.

Sağanak zaman zaman sağanak şiddetini artırarak devam ediyor.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise kapalı çarşı ve iş yerlerinde yağışın durmasını bekledi.

Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte sağanağın akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

Edirne Hava Durumu Trafik Yaşam Güncel Haberler

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