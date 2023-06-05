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Edirne'de iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Edirne'de iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Edirne'de iki aile arasında çıkan kavgada iki kişi yaralandı.

Edirne'de iki aile arasında çıkan kavgada iki kişi yaralandı.

Çavuşbey Mahallesi'nde Y.D, I.B. ve B.B. tarafından darbedildiği iddiasıyla polise başvurdu.

Olayı öğrenen Y.D'nin yakınları, diğer aileden E.B'yi tezgah açtığı Ulus Pazarı'nda darbetti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Y.D. ve E.B, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zanlılar, polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel

Edirne Güncel Haberler

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