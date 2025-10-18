Edirne'de Fıstık Festivali Düzenlendi

Edirne Valiliği ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde birincisi düzenlenen fıstık festivalinde "en güzel fıstık" seçildi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Meriç ilçesine bağlı Alibey köyünde düzenlenen festivalde yaptığı konuşmada, kadınların fıstık üretimi ve burada kurulan kooperatifin gelişmesinde büyük rol oynadığını söyledi.

Meriç yer fıstığının "Edirne Yöresel" markasıyla pazarlandığını belirten Sezer, "Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde, Migros'ta, yerel marketlerde ve internette satışa sunuluyor. Edirne'den Hakkari'ye kadar raflarda görebiliyoruz." dedi.

Sezer, Edirne'nin üretim yapan ancak kendini anlatamayan bir il olduğunu, Türkiye'de çeltiğin yüzde 50'sini üretmesine rağmen raflarda Edirne markasıyla pirinç göremediklerini anlattı.

Bu tür festivallerde kentin güzelliklerini ve lezzetlerini tanıtma imkanı bulduklarını vurgulayan Sezer, "Kurabiyemizden tutun, ayçiçeğimize kadar birçok alanda Türkiye'nin enleri arasındayız. Fakat kendimizi anlatamıyoruz. Hem üretip hem de kendimizi anlatabileceğimiz Edirne'nin güzelliklerini, lezzetlerini dünyanın her yerine gösterebileceğimiz bu tür festivaller düzenlemeye devam edeceğiz." dedi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da Meriç yer fıstığının dünyada marka olma yolunda ilerlediğini dile getirdi.

Kadın çitçilerin fıstık üretimine büyük katkı sağladığını belirten Aksal, bu vesileyle Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü de kutladı.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin de Alibey köyü sakinlerinin 200 dekarla fıstık üretimine başladığını anlattı.

Edirne Valiliğinin desteğiyle üretimin 2 bin 500 dekara kadar çıktığını aktaran Şahin, Alibey köyü yer fıstığının tanınması ve daha fazla raflarda yer alması için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Meriç Kaymakamı Mehmet Abdülkadir Güvenç, Meriç Belediye Başkanı Yunus Atay ve Alibey köyü muhtarı Erkan Demirel festivalin düzenlenmesine katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından "en güzel fıstık" yarışması yapıldı.

Yarışmada dereceye giren Erengül Zorlutuna, Belkıs Sargın ve Sevim Cengiz'e çeşitli hediyeler verildi.

Festivale katılanlara içerisine altın atılan fıstıklı irmik helvası ikram edildi.

Vatandaşlar, helvanın içerisindeki altını bulabilmek için ikram edilen helvayı kısa sürede bitirdi.

Ayrıca festivale katılanlara fıstıklı pilav, fıstıkla yapılan tatlılar ve kavrulmuş fıstık da ikram edildi.

Festivale, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Edirne Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse ve vatandaşlar katıldı.