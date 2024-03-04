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Edirne'de FETÖ mensubu 2 kişi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

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Edirne'nin İpsala ilçesi yakınlarında düzenlenen operasyonda, FETÖ ile ilişkili oldukları tespit edilen Z.B. ve M.B. isimli şüpheliler yakalandı.

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ mensubu 2 kişi yakalandı.

Güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Z.B. ve M.B'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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