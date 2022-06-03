Edirne'de evinde saksıda esrar elde etmek için Hint keneviri yetiştiren kişi yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'de evinde saksıda esrar elde etmek için Hint keneviri yetiştiren kişi yakalandı

AA - Salih Baran - Güncel
 - Güncelleme:
Edirne'de evinde saksıda esrar elde etmek için Hint keneviri yetiştiren kişi yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde evinde saksıda Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen kişi gözaltına alındı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde evinde saksıda Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yenimescit Mahallesi'nde S.D'nin evinde saksıda esrar yetiştirdiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Savcılıktan alınan arama kararı doğrultusunda evde yapılan aramada 7 saksıda esrar elde etmek amacıyla Hint keneviri yetiştirildiği tespit edildi.

Zanlı gözaltına alındı.

AA / Salih Baran - Güncel

Edirne Keşan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title