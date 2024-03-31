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Edirne'de Belediye Başkan Adayları Oy Kullandı

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Edirne'de belediye başkan adaylarından Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Belgin İba, CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın ve İYİ Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Hamdi Sedefçi oyunu kullandı.

İba, oyunu kullanmak üzere Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesine eşi Nesim İba ile geldi. İba, 1001 numaralı sandıkta oy kullandı.

İba, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'de seçimlere katılımın güzel olduğunu söyledi.

Sabah saatlerinde biraz seyrek olan katılımın öğlen saatlerinde artığını belirten İba, "İnşallah tüm Türkiye'de ve Edirne'mizde bir demokrasi şöleni olur. Huzur ve güven içinde bir ortam yaşıyoruz. Hayırlısı olsun. Hem Edirne'miz için hem ülkemiz için. Tüm adaylarla Edirne'de güzel bir seçim kampanyası yaşadık, heyecanla da sonuçları bekliyoruz." dedi.

-CHP'nin adayı Gencan Akın

CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın da eşi İnanç Gönenç Akın ile oyunu Alper Yazoğlu Ortaokulunda 1168 nolu sandıkta kullandı.

Okuldan ayrılırken gazetecilere açıklama yapan Akın, seçimin, Edirne'ye yakışan bir atmosferde bayram havasında geçtiğini söyledi.

Oy kullanılan diğer okulları da ziyaret ettiklerini belirten Akın, "Çok mutluyuz. Gördüğümüz kadarıyla bu saat itibariyle katılım da oldukça yüksek. Edirne'miz için, şehrimiz için çıktığımız bu güzel yolculuk inşallah güzel bir şekilde neticelenecek. Edirne'miz için ne kadar mücadele etsek az. Hayırlı uğurlu olsun şehrimiz için." diye konuştu.

İYİ Parti adayı Sedefçi

İYİ Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Hamdi Sedefçi, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Vali Fahri Yücel İlköğretim Okuluna İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın ile gelen Sedefçi, 1068 numaralı sandıkta oy verdi.

Sedefçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, yerel seçimlerin Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

Oyunu kullanan vatandaşların Edirne'nin 5 yılına karar vereceklerini ifade eden Sedefçi,"Tek dileğim Cumhuriyetin kazanmasıdır. Edirne'mizin kazanmasıdır. İnşallah Edirne için hayırlı bir sonuç olur. Seçim sürecinde emeği geçen kardeşlerimize de şükranlarımı sunuyorum."dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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