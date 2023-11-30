Edirne'de aranan şahıs ormanlık alanda yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda hakkında 14 ayrı suç kaydı bulunan bir şahıs, saklandığı ormanlık alanda yakalandı. Şahıs, 1 adet av tüfeği ve 1 adet telsiz ile birlikte yakalandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde jandarma ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma sonucunda hakkında 14 ayrı suç kaydı ile toplam 54 yıl 2 ay hapis cezası olan 1 şahıs, saklandığı ormanlık alandaki koyun ağılında 1 adet av tüfeği ve 1 adet telsizi ile birlikte yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, yasadışı faaliyeti olan kişi veya kişileri tespit etmek, suç ve suçlu bağlantılarını ortaya çıkartarak faillerini yakalayarak adli mercilere teslim edilmesi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Jandarma Suç Araştırma Timi, Keşan ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik araştırma ve çalışma başlattı. Yapılan çalışma ve takip sonucu hakkında 14 ayrı suç kaydı ile toplam 54 yıl 2 ay hapis cezası olan 1 şahıs saklandığı ormanlık alandaki koyun ağılında 1 adet av tüfeği ve 1 adet telsizi ile birlikte yakalandı. Şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Vatandaşların huzur ve güven içinde yaşaması, asayiş ortamının sağlanması ve yasadışı faaliyeti olan kişi veya kişilerin yakalanarak adli makamlara teslim edilmesini sağlamak amacıyla titiz ve gayretli çalışmalara gece gündüz demeden aralıksız olarak devam dileceği belirtildi. - EDİRNE